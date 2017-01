La Ligue 1 est le championnat qui fait le plus confiance aux jeunes

0

JD

Un point pour le savoir-faire à la française.C'est ce que démontre une analyse du Centre international d'étude du sport (CIES). Dans sa lettre hebdomadaire, l'institut suisse met en lumière que la Ligue 1 est la meilleure vitrine du Big Five (les championnats de première division allemande, anglaise, espagnole, française et italienne) pour les jeunes débutants. Depuis le 1juillet 2016, vingt-neufont été titularisés au moins une fois cette saison, pour un temps total de jeu avoisinant les onze mille minutes. La palme revient à l'OGC Nice et à son défenseur Malang Sarr (né en 1998) qui, avec 1964 minutes jouées, est le débutant le plus utilisé du Big Five. Dans cette catégorie, Nice a également fait appel à Patrick Burner (né en 1997) et Vincent Marcel (né en 1996).Pour l'anecdote, Malang Sarr a plus joué que tous lesde Premier League, bonne dernière de ce classement. En Angleterre, seuls douze d'entre eux ont été alignés depuis le début de la saison, pour un temps de jeu total inférieur à mille minutes.En revanche, on pourra reprocher au CIES le manque de clarté quant à la notion même de «» débutant. Les joueurs présents dans le classement sont en effet nés entre 1993 et 2001.À ce niveau-là, ce n'est plus une fourchette, mais un râteau.