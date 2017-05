La Ligue 1 est-elle à vendre ?

Paris, Monaco, Lille, Marseille... Les clubs français passent progressivement dans les mains de riches propriétaires étrangers. Sauf quelques irréductibles comme l'AS Saint-Étienne, qui accueille le PSG ce dimanche. Tendance durable et inquiétante ?

« Je ne sais pas ce que Mc Court vient faire à Marseille »

« À Nice, les investisseurs peuvent se frotter les mains »

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha

Paris et QSI, Monaco et son richissime propriétaire russe, Marseille et l'ambitieux Mc Court. Voire Lyon et Nice avec leurs investisseurs chinois, même minoritaires. En 2017, certains grands clubs français ont ouvert leurs portes à un propriétaire ou des actionnaires étrangers. «» , souligne un ancien dirigeant de Ligue 1 qui s'exprime sous couvert d'anonymat «» La thèse d'un Bordeaux sous pavillon allemand faire rire Damien Comolli, ancien dirigeant à Liverpool, Tottenham ou Saint-Étienne. «» Un cycle dans lequel, du côté de la Ligue 1, Saint-Étienne fait partie des rares habitués aux joutes européennes à s'y refuser. Pour Luc Dayan, ce n'est peut-être qu'une question de temps, «» . Et selon Dayan, ils y ont surtout beaucoup moins d'intérêt : «Pour Damien Comolli, les riches mécènes qui débarquent en Ligue 1 ne le font pas par pur bonté, mais bien par intérêt, le plus souvent financier. «» Si l'attractivité du championnat anglais n'est plus à démontrer pour l'ancien directeur sportif – ce qui explique la présence de propriétaires ou actionnaires majoritaires dans quatorze clubs de l'élite anglaise –, il est bien plus dubitatif sur les motivations des bienfaiteurs de la Ligue 1 : «D'où la nécessité de regarder les motivations au cas par cas, dans un championnat à plusieurs vitesses au niveau structurel. «softpower» explique Dayan, exemple de Nice à l'appui : «» Mais il y a encore plus efficace, à savoir développer la compétition qui héberge son club, sportivement et institutionnellement. «» En tout cas suffisamment pour se lancer dans d'ambitieux projets. «, lance l'ancien président de Ligue 1 anonyme.» Ou via une annonce sur Leboncoin.