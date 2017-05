La Ligue 1 2016-2017 en neuf mois chrono

SOFOOT.com // Ligue 1 2016-2017 // Bilan

Le sacre de Monaco, le sauvetage in extremis de Caen, la lente renaissance de l'OM, l'OL pris à partie, les nerfs à vif des Bastiais et les excès de Geoffrey Jourdren et Pascal Dupraz... Reprenez votre souffle, la Ligue 1 est terminée, et elle a été aussi fatigante qu'excitante.