La ligne de Calliste

Petite histoire de la rivalité Liverpool-Manchester United : depuis plus de 50 ans, aucun joueur professionnel n'a été transféré directement entre les deux clubs. Ramon Calliste, lui, l'a été en 2005. Récit d'un espoir cassé en deux par une réforme décidée par la FA et une étiquette trop collante pour lui : celle de nouveau Giggs.

Des étoiles sur le plafond

Nouveau Giggs et cantine

VRP et Trivial Pursuit

Par Maxime Brigand

Comme un vieux tableau poussiéreux coincé entre deux meubles démontés au fond d’un grenier. Comme Najoua Belyzel. Comme des bulletins de quatrième. Ramon Calliste, 31 piges et un style aujourd’hui complètement retapé, est une breloque de l’histoire. Une main sur le pommeau de levier de vitesses, retour au début des années 2000. Un tableau connu de tous les apprentis passés entre les rouages de la machine Manchester United, repensée entièrement - et progressivement - sous le règne de Sir Alex Ferguson avec pour point zéro l’envol de ses oisillons (les frères Neville, Beckham, Giggs, Scholes, Butt) lors de l’été 1995 : l’odeur de tabac froid, la poignée de main du boss, les regards qui se croisent, un bureau à Old Trafford, un après-match. Comment convaincre un jeune de 15 ans de rejoindre un centre de formation, grande machine à laver où moins de 1% des inscrits au concours attrapera la queue du Mickey que représente un contrat pro ?Ferguson avait sa technique et un schéma type : l’un de ses multiples scouts repère un joueur ; ce dernier est ensuite invité à Old Trafford pour un match de l’équipe première avec sa famille, puis est reçu après la rencontre dans le bureau du coach. Là, ce sont les étoiles qui s’installent sur le plafond et l’assurance qu’à Manchester United tout est plus beau, tout est plus structuré, tout est plus réussi, les statistiques pouvant ensuite parler pour l’institution mancunienne.Avec Calliste, la rencontre a été organisée en 2000 en compagnie de sa mère, son frère et sa sœur. «, expliquait alors récemment l’intéressé au» De ce jour reste une photo : on y voit Ferguson, la famille de Ramon Calliste et Ramon lui-même, un programme du match enroulé et serré entre les mains. «La suite, c’est un contrat de formation de trois ans signé avec United, mais surtout une étiquette scotchée sur le front : celle de nouveau Giggs. Mais pourquoi ? Le look ? Non, Calliste tient plus de Castolo - oui, le roi du- que d’Adam Levine. Ici, le jeu de comparaison part avant tout d’un épicentre commun - Cardiff - et c’est à peu près tout. «, corrigeait le mythique Clayton Blackmore auen novembre 2013.» Preuve : le jeune Gallois se retrouve dans le trombinoscope des meilleures promesses mondiales en 2001 établi par l’hebdomadaire espagnol, position 87, quatre chaises derrière Dimitar Berbatov, et ce, avec cinq ans de moins. Puis, Ramon Calliste est sorti dans la cour de récréation et a compris, lui aussi, qu’il était plus difficile de s’y faire une place que de réussir sa scolarité.Au bout, malgré un statut d’élève sérieux et prometteur, le natif de Cardiff s’est fait avaler par le système et n’aura ni joué la moindre minute professionnelle avec Manchester United malgré une FA Youth Cup soulevée en 2003, ni avec personne d’autre. «» , relance l’ancien international gallois Brian Flynn, qui aura filé quatre sélections avec les espoirs du pays entre mars 2005 et début 2006. De ses années chez les grands, Calliste retient finalement autre chose : les potes - Chris Eagles notamment -, les bras de Ruud van Nistelrooy qui viendront le soutenir un jour où la motivation commençait à filer, Rooney qui joue poils de torse au vent sous une pluie dégueulasse à l’entraînement, un statut de plus jeune joueur à marquer un triplé pour les U17 de MU et les adieux. En 2005, la FA décide de mutualiser U17 et U19 pour faire une catégorie mixte - les U18 -, ce qui pousse Ferguson à faire du tri dans ses affaires. Les gosses du club sont reçus à tour de rôle, attendent leur rendez-vous dans la cantine, Calliste prend la porte.De l’avis de tous, Sir Alex Ferguson avait pourtant un faible pour le gamin. Bon joueur, bonne mentalité, grosse vitesse qui lui a permis de claquer quelques records sur 200 mètres. Détail : si l’on se souvient aujourd’hui de Ramon Calliste, c’est pour autre chose. Soit être devenu le premier joueur depuis Phil Chisnall , en 1964, à rejoindre Liverpool en provenance de Manchester United. C’était en 2005, à 19 ans, au cœur d’une période que Ferguson décrit comme «» et grâce à Frank McPartland, qui l’avait vu jouer quelques années plus tôt à Cardiff. À son arrivée, Calliste se dira «» par son départ de United.Lorsqu'il quitte Liverpool un an plus tard, rien n’aura changé : aucun match pro, une nouvelle porte qui se ferme et Florent Sinama-Pongolle qui lui pique le plus souvent la place de titulaire en pointe avec la réserve des. La suite ? Des essais, un peu partout : à Sofia, à Lincoln, à Wycombe, à Shrewsbury. Au bout de la route, un peu de stabilité avec les West London Saracens et pas mal de blessures qui ont flingué les promesses. Et alors ? Aujourd’hui, Ramon Calliste s’en fiche pas mal : il transpire dans un costume de VRP de Global Watches, une marque de montres de luxe et une photo de Ferguson dans le portefeuille. Drôle de destin pour une réponse de Trivial Pursuit.