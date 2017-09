La Liga bientôt jouée hors d'Espagne ?

LG

La Liga et ses dirigeants ont montré un vif intérêt pour la délocalisation de matchs espagnols, après le clasico remporté par le Real à Miami (3-2). La rencontre de l'International Champions Cup jouée en Floride a ainsi réuni 66 000 spectateurs, générant également une très forte audience télévisuelle.La ligue espagnole fait face à son manque de lucrativité, en comparaison à l’autre mastodonte européen, la Premier League, qui produit un revenu deux fois plus important (4,9 milliards d’euros contre 2,4 pour la Liga, lors de la saison 2015/2016)., se justifie Javier Tebas, le sulfureux président de la Liga, auÀ noter que la Premier League s’était déjà vue proposer l’organisation de matchs aux États-Unis et en Chine en 2008, mais, sous la pression des fans, des médias et des politiques, avait dû y renoncer.Tout fout le camp, même le foot.