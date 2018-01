La LFP veut arrêter la goal-line technology

15

AC

Un bug dans la matrice.La LFP en a marre des bugs de laet va y mettre un terme.Avec deux nouveaux bugs à son actif mercredi soir en Coupe de la Ligue lors d'une tête d' Adrien Rabiot au cours d'Amiens-PSG et d'une tête de Congré pendant Angers-Montpellier, l'état-major de la Ligue souhaite stopper le contrat qui la lie avec la société Goal Control, et vite.La LFP a par ailleurs officialisé sa décision dans un communiqué.Un véritable coup d'arrêt dans la course aux programmes censés aider les arbitres.