La LFP va tester l'arbitrage vidéo

Les aventures liées à l'arbitrage vidéo lors de France Espagne avaient beaucoup fait parler, mais la LFP veut elle aussi tenter l'aventure.Pour l'instant, on ne parle que d'un simple test et pas d'une démocratisation de l'utilisation de la vidéo dans notre bon vieux championnat de France . La LFP a en effet précisé dans un communiqué que l'arbitrage vidéo serait tenté dès la fin de la saison sur les matchs de barrage pour la monté ou la descente en Ligue 1 et Ligue 2. Le projet est ambitieux, puisque ces rencontres entre le dix huitième de Lgue 1 et le troisième de Ligue 2 ont une réelle importance, contrairement au France-Espagne du 28 mars dernier qui n'était qu'un match amical.On a tous très hâte de voir Bernard Casoni hurler au scandale quand trois types dans une camionnette auront annulé un but de Moukandjo contre Nîmes