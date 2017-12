La LFP menace GoalControl

2

JB

Plus le droit à l'erreur.Depuis les incidents pendant Troyes Amiens samedi, laet l'entreprise qui la gère, GoalControl, sont pointées du doigt. Et la Ligue a mis un coup de pression à l'entreprise allemande, ce mardi matin lors d'une réunion.Dans un communiqué, la LFP explique que le flou autour de l'action au stade de l'Aube ce week-end était dû à «» , qui avaient fait vibrer la montre de François Letexier. Et elle poursuit avec des mesures à mettre en place : «» .Si la situation ne s'améliore pas, la LFP se garde le droit de rompre le contrat avec GoalControl, à la fin de la saison. C'est dit.