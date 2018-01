La LFP lance son programme RSE pour une fondation

AC

La bonne solution pour une avalanche de buts ?On aimerait bien, même si ce n'est pas la mission première du programme RSE (Responsabilité sociale et environnementale) présenté aujourd'hui par la LFP. L'occasion pour la présidente, Nathalie Boy de la Tour, de dévoiler les grandes lignes du projet.Intitulé «» , qui soutient l'entreprise d'économie sociale et solidaire Simplon en tant que fondation reconnue d'utilité publique, le fonctionnement du programme est simple : chaque but inscrit par n'importe quel club de Ligue 1 ou Ligue 2 chaque week-end rapportera cent euros à Simplon. Une façon d'augmenter l'apport du football professionnel à la société pour la présidente de la LFP : «À noter que l'initiative est soutenue par l'UNFP, ainsi que par trois clubs de l'élite qui se sont d'ores et déjà engagés à accueillir des apprentis en vue d'une probable future embauche pour accompagner le projet : l' OGC Nice , le RC Lens et le TFC Les cent euros par but marqué, un président d'un club français qui joue en jaune les aurait bien pris pour cette période de mercato...