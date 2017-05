La lettre d'adieu de Totti

La Roma s'impose pour la der de Totti

KC

Ce dimanche, le Stadio Olimpico a tenu à dire adieu à Francesco Totti pour son dernier match avec l' AS Roma . Mais cette volonté était bel et bien réciproque, en atteste la lettre que la capitaine romain a lu à ses supporters. La voici, restittuée dans les grandes lignes :« Nous devons grandir, à partir de demain tu seras grand, maintenant tu es un homme et tu ne peux plus sentir l'herbe de si près, le soleil sur ton visage pendant que tu cours vers le but, l'adrénaline qui te consume et la satisfaction d'exulter »Touchant.