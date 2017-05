La lettre d'adieu de Carrasso

AA

Ça vient du fond du coeur. Cédric Carrasso aura passé huit belles années avec les Girondins de Bordeaux, mais le club n'a pas souhaité prolonger son contrat. Et c'est avec émotion et colère que le portier va quitter la Gironde, comme le montre la lettre qu'il a adressée à ses supporters via Instagram.Le natif d'Avignon est extrêmement déçu par la façon dont le club a annoncé son départ. Un simple communiqué, traité avec brièveté, qui ne respecte pas tout le travail accompli par le gardien : «» . Par ailleurs, l'ex-marseillais a évidemment remercié ses supporters, en affirmant qu'il a passé des moments extraordinaires avec le maillot marine. De Tavernost, Triaud, Blanc... Il les a tous remercié.Bon vent Cédric !