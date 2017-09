La Lazio torpille Milan

253

Lazio (3-4-2-1) : Strakosha - Wallace (Bastos 15e), De Vrij, Radu (Luiz Felipe 80e) - Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic (Lukaku 65e) - Luis Alberto, Milinkovic-Savic - Immobile . Entraîneur : Simone Inzaghi

Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Bonucci, Musacchio, Rodriguez - Kessie, Biglia, Montolivo - Suso (Bonaventura 74e), Cutrone (Çalhanoğlu 56e), Borini (Kalinic 56e). Entraîneur : Vincenzo Montella

San Ciro a encore frappé.Homme providentiel de la Lazio depuis la saison dernière, l'attaquanta mangé tout cru la défense de l' AC Milan ce dimanche après midi. Pour ce faire, l'ami Ciro a pu compter sur les coups de pattes de ses partenaires, qui l'ont trouvé comme dans un fauteuil. Luis Alberto obtient d'abord un penalty après une faute un peu stupide de Kessié. Ciro transforme, au plus grand désespoir de Donnarumma, qui hurle de rage alors qu'il a effleuré le cuir. Le début du spectacle. Immobile plante quatre minutes plus tard son second pion, d'une volée parfaitement maitrisée, après un bon service de Lulic.Milan se regarde les chaussures, et Parolo a tout le temps de retrouver encore ce bon vieux Ciro dans la surface, qui y va de son triplé. Pourtant, l'avant centre italien a encore la dalle. Et envoie une passe décisive à Luis Alberto , qui achève des Milanais complètement paumés. Montolivo réduit le score pour sauver l'honneur, mais reste que le vaisseau lombard a complétement sombré à l'Olimpico.Signe que Vincenzo Montella a encore beaucoup de boulot en perspective. Pas Ciro Immobile , plus que jamais comme un poisson dans l'eau à la Lazio