La Lazio selon Inzaghino

Nommé à la dernière minute pour remplacer au pied levé Marcelo Bielsa, parti avant même d'avoir débuté sur le banc laziale, Simone Inzaghi a dû jongler avec un public excédé, une équipe sans certitudes sportives et l'étouffant environnement romain. Pourtant, quelques mois plus tard, sa Lazio trône fièrement dans les sommets de la Serie A. Récit d'un mariage parfaitement réussi.



Souviens-toi, l'été dernier

Icône laziale

Dabo : « Il me parlait de joueurs de Ligue 1 inconnus »

Il a insisté pour recruter Immobile

Adrien Candau

Propos d'Ousmane Dabo recueillis par AC

Certains chiffres ne trompent pas. Le 5 avril dernier, Simone Inzaghi a eu 41 ans. Un jour plus tôt, il célébrait une courte défaite face à la Roma, synonyme de qualification pour la finale de la Coppa Italia . Tout en se préparant à affronter dimanche le Napoli, alors que les, quatrièmes de Serie A, restent sur 8 matchs sans défaite en championnat. Alors, forcément, Simone est sur un nuage. «» Car avec lui, la Lazio est depuis quelques mois en état de grâce. Un accomplissement d'autant plus impressionnant qu’Inzaghino a dû reprendre au pied levé l'équipe première, après une intersaison estivale chaotique.Un été durant lequel le président Lotito laisse longtemps entrevoir le meilleur à ses, en leur laissant croire à une arrivée de Marcelo Bielsa , avant que les négociations avec l'Argentin ne capotent complètement. Une catastrophe à laquelle s'ajoute un mercato complètement atone, qui voit partir Candreva et Klose, ce qui incite les fansà demander pour la énième fois la démission de leur président, Claudio Lotito , dont la gestion a été instamment critiquée ces dernières années. Un contexte explosif avec lequel Inzaghi doit composer, alors qu'il pensait avoir définitivement laissé la main de l'équipe première, après l'avoir dirigée pendant sept matchs en fin de saison dernière. De quoi se demander comment le bonhomme a réussi à refaire de cette Lazio -là un acteur majeur de la Serie A.Pour comprendre le succès de Simone Inzaghi , il faut d'abord cerner l'homme et ce qu'il représente au sein de l'institution Lazio . Un club où il n'est jamais réduit à un statut de simple «» , à l'ombre de son frangin Pippo, qui a marqué l'histoire de l' AC Milan des années 2000. «» , explique Ousmane Dabo, ex-coéquipier et ami du coach. «, confirmait Simone en novembre dernier.» Une ancienneté qui a permis au frère de Pippo de ne pas tergiverser à l'heure de se rasseoir sur le banc de la Lazio . «» , poursuit Dabo. Reste qu’Inzaghino n'a pas non plus le profil d'une grande gueule à la Diego Simeone : «(chambreur, ndlr)De fait, la révolution que Simone a mené à la Lazio est un dosage subtil de travail tactique et de psychologie douce. Si l'entraîneura réussi à transmuter une formation aux fondations fragiles (13défense de Serie A en 2015-2016) en une machine collective à la solidité défensive retrouvée (seules la Juve et la Roma ont encaissé moins de buts en championnat), c'est parce qu'avec lui, la Lazio s'est dégoté unabsolu du ballon rond, obsédé compulsif de tactique. «Gazzetta dello Sport» , expliquait ainsi Simone àen 2016. «, se souvient Dabo.Entraîneur cérébral, le natif de Piacenza n'est pas du genre à tomber dans le dogmatisme du foot spectacle. Son mantra ? Trouver le point d'équilibre entre la nécessité de produire un jeu séduisant, et celle d'adapter son style aux forces et faiblesses de ses opposants. «» Pour le reste, Inzaghi a laissé parler son flair, notamment en insistant pour recruter Ciro Immobile , qu'il a fait renaître de ses cendres. «» , précise Dabo. L'avant-centre de lasait à qui il doit ses 18 buts marqués en Serie A cette saison. «» Et voilà la Lazio qui pourrait se prendre à rêver de Ligue des champions, en cas de victoire face au Napoli, ce dimanche soir. «» , avait annoncé Inzaghi début avril 2016, à l'heure de remplacer Stefano Pioli , fraîchement licencié. Douze mois plus tard, Inzaghino semble avoir atteint son objectif. Marcelo Bielsa , lui, n'est déjà plus qu'un lointain souvenir.