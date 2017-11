La Lazio se fait reprendre sur le gong

Lazio Rome (3-5-1-1) : Strakosha - De Vrij, Radu, Bastos - Lucas Leiva, Savić, Parolo, Lulić, Marušić - Alberto - Immobile

Fiorentina (4-3-3) : Sprotiello - Astori, Pezzella, Biraghi, Laurini - Veretout, Benassi, Badelj - Théréau, Simeone, Chiesa

Une minute de trop. Ou plutôt, une VAR de trop.Alors que la Lazio , très sérieuse cette saison, était sur le point de l'emporter à domicile face à la Fiorentina , l'arbitre, Mr Massa, a décidé de faire appel à la VAR pour une faute pas franchement flagrante dans la surface de Caicedo sur Pezzela. Après une minute d'attente interminable, l'arbitre décrète le penalty sous les huées du stadio Olimpico et l'incompréhension des joueursRésultat : Babacar a profité de l'offrande en transformant le penalty et privé les locaux, pourtant bien ancrés dans le top 5 de Serie A, de trois points importants.Auparavant, la Fiorentina n'avait pas attendu la demi-heure de jeu pour se faire punir. Sur un coup franc joliment frappé par Luis Alberto , De Vrij catapulte une belle tête dans les cages de Sportiello. Auteurs de davantage de tirs et auteurs d'une bonne deuxième période, les visiteurs ont galéré pour revenir au score, mais ont finalement réussi à égaliser sur ce petit coup de pouce de la VAR.Avec ce score nul, la Lazio perd du terrain sur l' Inter et le Napoli, et reste cinquième à deux unités de la Roma, les deux équipes romaines comptant un match en moins.