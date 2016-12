La Lazio s'accroche à la quatrième place

0

Sampdoria 1-2 Lazio

Une semaine après son derby perdu, la Lazio se devait de ramener la victoire pour continuer à s'accrocher à sa quatrième place.En déplacement sur la pelouse de la Samp, les hommes de Simone Inzaghi n'ont pas vraiment été emmerdés par l'opposition locale. La première période est largement maîtrisée par les visiteurs qui finissent logiquement par virer en tête à la 40minute grâce à un beau coup de casque de Milinković, superbement servi par Felipe Anderson . Le Brésilien est d'ailleurs en très grande forme, puisque c'est encore lui qui sert Parolo, cinq minutes plus tard, pour le but du break. Juste avant la pause. Le meilleur des moments, paraît-il.La Lazio continue de maîtriser calmement la rencontre. Sans pression. Et passe même tout proche de voir Immobile inscrire le troisième but de la partie, mais l'attaquant italien n'est pas en réussite ce soir, comme en témoigne le nombre de fois où il a été signalé en position de hors-jeu : huit. Une folie. Peu importe, ce n'est pas ça qui va empêcher la Lazio de valider sa victoire. Pas plus que le but de la Samp, à une minute de la fin du temps réglementaire, sur une magnifique frappe de Schick. Un réveil plutôt agréable, mais beaucoup trop tardif.La Lazio ne lâche donc pas cette quatrième place, tandis que la Samp, qui restait sur une belle série de cinq matchs sans défaite, va doucement glisser dans le ventre mou de cette Serie A.