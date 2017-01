La Lazio rejoint l'Inter

0

Lazio Rome 4-2 Genoa

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Joli spectacle au Stadio Olimpico.Et joyeux dénouement pour les fans de la Lazio . Alors qu'on croyait la rencontre d'ores et déjà terminée à la demi-heure de jeu, après les buts de Filip Djordjevic et de Wesley Hoedt , le Genoa s'est révolté et est parvenu à égaliser en quatre minutes chrono. Le tout avant la mi-temps. Grace aux réalisations des revenants Mauricio Pinilla et Goran Pandev , les visiteurs ont donc pu croire aux quarts de finale un bon moment. Jusqu'au coup de couteau de Sergej Milinković-Savić et au poignard de l'inévitable Immobile à vingt minutes du terme.Ce qui laisse augurer une alléchante affiche entre l' Inter Milan et la Lazio au prochain tour. Coucou Candreva.