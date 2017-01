La Lazio punit l'Inter

La Lazio a su exploiter en contres les errements défensifs d'une Inter joueuse, mais beaucoup trop légère derrière. Dangereux et ultra dominateurs en fin de match, les hommes de Stefano Pioli se sont réveillés un peu trop tard.

Inter 1-2 Lazio

Naïve comme l'Inter, maladroite comme la Lazio

Le siège intériste

Par Adrien Candau

La dernière fois que les deux formations s'étaient affrontées, la Lazio avait joué l'offensive et s'était pris trois buts en 20 minutes. Pas fous, lesont su apprendre de leurs erreurs. En jouant avec leurs armes et en défendant en bloc, ils ont maîtrisé une formationjoueuse, mais kamikaze défensivement. Rien de foncièrement enthousiasmant, mais suffisant pour retrouver le dernier carré de la Coppa.Pas de round d'observation du côté des, qui attaquent la rencontre tête baissée. Sur les ailes, Candreva et Perišić multiplient les percées, tandis que la transition milieu attaque se veut rapide, à base d'un jeu très vertical. En face, la Lazio a plutôt tendance à s’emmêler les pinceaux derrière, en témoigne cette erreur grossière de Biglia, qui permet à Kondogbia de frapper à l'entrée de la surface. Heureusement pour les, la tentative de l'ancien Monégasque s'écrase sur le poteau. Mais l' Inter a beau être plus agressive, plus joueuse, il lui manque son ingrédient miracle ce soir, Mauro Icardi , suppléé en pointe par Rodrigo Palacio et sa queue de rat de Padawan. Du coup, c'est la Lazio qui va prendre l'avantage, en exploitant les errements défensifs des hommes de Stefano Pioli . D'Ambrosio, beaucoup trop passif, laisse Lulić centrer pour Felipe Anderson , qui marque d'une sublime tête croisée. De quoi faire sérieusement monter la température d'un match qui voit l' Inter continuer à se casser les dents sur la défense, tandis que les hommes de Simone Inzaghi manquent deux énormes occasions d'enfoncer le clou : d'abord par Immobile, idéalement placé, mais qui envoie sa frappe dans la stratosphère, puis par Felipe Anderson , bien lancé par Biglia, qui manque son duel face à Handanović. Les, remuants, mais naïfs, ne s'en sortent donc pas si mal en regagnant les vestiaires avec seulement un petit but de retard.Problème : les défenseurs lombards semblent toujours en RTT dans le second acte. Complètement esseulé sur corner, Hoedt trouve les gants d'Handanović, qui repousse dans les pieds de Parolo. Mais l'Italien rate l'immanquable, à bout portant. Qu'importe, ce n'est que partie remise. Joliment lancé dans la surface par Murgia, Immobile, roublard, pousse Miranda à la faute. Rouge pour le Brésilien et penalty : si le contact semble léger, l'arbitre n'hésite pas. Biglia non plus, qui envoie un missile dans la lulu d'Handanović. L' Inter est sonnée, mais continue d'essayer de forcer les murs de la forteresse. Icardi, entré en jeu à la mi-temps, met le feu dans la surface adverse. Et l' Inter reprend des couleurs, tandis que la Lazio , pourtant en supériorité numérique, se met à déjouer. En difficulté, Radu se chope ainsi un deuxième jaune synonyme de rouge. Les hommes de Pioli monopolisent le cuir et vont être récompensés. Perišić remet de la tête à Brosović, qui place un superbe coup de casque qui lobe Marchetti. L'Inter assiège sans discontinuer la surface, mais les hommes de Simone Inzaghi tiendront le coup jusqu'au bout. Pourtant globalement supérieure dans le jeu, l' Inter doit s'incliner. La Lazio peut désormais regarder vers les demies de la Coppa. Où elle pourrait bien affronter la Roma, si la formation de Spalletti remporte elle aussi son quart de finale ce mercerdi. Frissons en perspective.