La Lazio punie par le Genoa

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Cáceres, De Vrij, Radu - Marušić (Anderson, 70e), Parolo, Lucas, Murgia (Nani, 70e), Lukaku (Patric, 83e) - Alberto, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Genoa (3-5-2) : Perin - Biraschi, Rossettini, Zukanović - Pereira (Lazović, 83e), Rigoni (Medeiros, 65e), Bertolacci, Hiljemark, Laxalt - Galabinov, Pandev (Bessa, 87e). Entraîneur : Davide Ballardini.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.Face au Genoa , la Lazio aurait bien aimé faire de la Lazio : contrôle du ballon, redoublements de passes et attaques rapides sur les côtés. Mais quand Sergej Milinković-Savić n'est pas là, il est apparemment difficile d'envisager tout cela. Privé de son milieu de terrain, la Lazio a donc préféré bégayer son football et se faire punir logiquement dans les arrêts de jeu face à une Genoa pourtant pas franchement intimidante.Malgré le retour de Ciro Immobile , la meilleure attaque de Serie A a bien du mal à créer le danger face à la cinquième meilleure défense de Serie A. Et ce n’est pas une vilaine frappe de Luis Alberto (37) qui va réveiller le public du Stadio Olimpico.Alors que le second acte démarre sur les mêmes bases, le Genoa commence à croire au hold-up quand ce renard de Goran Pandev punit son ancienne équipe (0-1, 55). Un but qui va servir d'électrochoc auxqui recollent dans la foulée par l'intermédiaire de son capitaine Marco Parolo , au bon endroit pour reprendre le centre de Martín Cáceres (1-1, 59).Mais ce lundi soir, la défense de la Lazio a décidé de faire n'importe quoi et sur un long dégagement de Mattia Perin Diego Laxalt prend le dessus sur un Cáceres pris de panique et s'en va battre Strakosha (80). L'Uruguayen célèbre son but qui sera finalement annulé par la VAR en raison d'une main baladeuse... Que Diego Laxalt et sa coupe de chanteur de reggaeton se rassurent : la tête que l'attaquant de la Genoa plantera dans les arrêts de jeu sera elle bien validée par le corps arbitral (1-2, 90+2). La Lazio ne peut s'en prendre qu'à elle-même.