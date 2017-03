La Lazio plie la première manche romaine

Grâce à une belle performance, la Lazio a pris une bonne option pour la qualification en finale de la coupe en battant une pâle Roma (2-0). Près de quatre ans qu'elle attendait une victoire dans un derby.

65

Lazio 2-0 AS Roma

La fusée Anderson

Inzaghi-Keita-Immobile, triplette gagnante

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

1375 jours. Cela faisait 1375 jours que les supporterspatientaient pour voir leur équipe favorite s'imposer devant le rival honni. Et il faut dire qu'ils avaient bon espoir avant cette demi-finale aller de coupe. Car la dernière fois qu'ils avaient vu leurs petits protégés vaincre la Roma, c'était le 26 mai 2013... en finale de coupe. Alors, la Lazio a répondu aux attentes. Restant sur quatre défaites et deux nuls lors des dernières confrontations 100% romaines (toutes en Serie A), elle a profité d'une surprenante intelligence tactique et des imprécisions adverses pour se donner deux buts d'avance avant le retour.Bien que la rencontre se déroule sur le terrain de la Lazio (sur le papier), c'est bien la Roma qui impose son jeu et se montre la plus dangereuse dans les premiers instants. Pas étonnant quand on voit les joueurs qui la composent (Džeko, Nainggolan...). Sauf que la Lazio n'est évidemment pas là pour se laisser faire. Sans Keita dans l'équipe de départ et avec Immobile, les locaux donnent un peu de boulot au portier Ramses. Le schéma est le suivant : les hommes de Spalletti maîtrisent globalement leur sujet, mais semblent assez relâchés en défense.Ce qui offre quelques possibilités aux gars d'Inzaghi. Sur l'une d'elles, Anderson allume la fusée accrochée à ses fesses pour placer une accélération foudroyante et offrir une offrande à Milinković-Savić. Lequel ne se fait pas prier pour donner l'avantage aux siens. Un avantage qu'il faut désormais réussir à garder pour les Bleu ciel, et qu'il faut digérer pour les. Problème pour ces derniers : ils ratent trop d'occasions et manquent deLa deuxième mi-temps diffuse le même scénario : une Roma qui a des situations, mais qui ne parvient pas à faire trembler le portier Strakosha, et un Anderson capable de fulgurances étonnantes. Les minutes passent, et rien ne change. Tout bon pour la Lazio , qui sait pertinemment qu'une première manche remportée, même sur le plus petit des scores, peut s'avérer fondamentale lors de ces demi-finales aller/retour. Le cinquième de Serie A reste donc sur ses gardes, procède par contre et s'en remet à son poteau pour éviter l'égalisation.Sur son banc, Inzaghi balance de grands signes à l'intention de ses joueurs, signe d'une certaine tension logiquement présente pour ce derby particulier. Et décide surtout de lancer Keita. Bonne idée : il ne faut que quelques secondes au Sénégalais pour servir parfaitement Immobile et doubler le score. Après 90 minutes de dur labeur, l'entraîneur italien peut donc souffler. Avec cette jolie victoire, sa Lazio fait coup double : un succès de prestige devant son ennemi juré, et la moitié du chemin parcouru pour atteindre la finale de la coupe. Ne reste plus qu'à terminer le boulot dans un mois.