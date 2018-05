La Lazio grille son joker pour la Ligue des champions

27

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Faraoni, Simy, Nalini. Entraîneur : Walter Zenga.



Lazio (3-5-2): Strakosha - Wallace, De Vrij, Radu - Basta, Murgia, Leiva, Milinković-Savić, Lulić - Felipe Anderson, Caicedo. Entraîneur : Simone Inzaghi.

La Lazio devra bien jouer une finale face à l' Inter dimanche prochain.À la suite de la débâcle inattendue desface à Sassuolo samedi, les hommes d'Inzaghi avaient l'occasion de plier la qualification pour la C1, sur la pelouse de Crotone . L'entame de match est idéale : dès le quart d'heure de jeu, Lulić obtient et transforme un penalty. Mais comme la Juve avant elle , la Lazio va flancher devant l'inévitable Simy, qui égalise de la tête, inscrivant au passage son sixième but en sept matchs (29).Lespoussent, Caicedo loupe d'abord son face-à-face (38), avant que la frappe vicieuse de Milinković-Savić soit détournée avec autorité par Cordaz (40). Dans le tunnel avant de retourner sur le pré, Walter Zenga harangue ses joueurs, car il sait qu'à ce moment-là, son équipe de Crotone est provisoirement relégable.Au retour des vestiaires, le coup de tête de Caicedo heurte la barre transversale de Cordaz (46), comme si le destin avait choisi son camp. À l'heure de jeu, sur un coup franc de Barberis, Ceccherini fait chavirer le Scida grâce à l'aide du poteau (60). Crotone n'est pas loin de s'offir le luxe d'enfoncer la Lazio six minutes plus tard, mais le tir presque victorieux de Rohden est sauvé sur sa ligne par un De Vrij professionnel jusqu'au bout.Un tournant du match, puisque à moins de dix minutes du terme, Milinković-Savić réalise un enchaînement exceptionnel pour égaliser et inscrire son douzième but de la saison. Un point qui laisse des regrets, mais qui maintient le suspense. En cas de victoire ou de match nul dimanche prochain à l'Olimpico, la Lazio retrouvera la Ligue des champions. En cas de défaite, c'est l' Inter qui empochera la qualification.