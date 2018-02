La Lazio et le Zénith qualifiés, pas le Napoli

Malmenés au match aller, la Lazio Rome et le Zénith Saint-Pétersbourg se sont finalement qualifiés en huitièmes de finale de Ligue Europa au détriment du Steaua Bucarest et du Celtic. De son côté, le Napoli n'a pas réussi à refaire son retard face à Leipzig. Sinon, l'Atlético de Madrid, le Sporting Portugal, le Dynamo Kiev et le Viktoria Plzeň seront bien présents au tour suivant.

229

Lesétaient qualifiés dès le match aller (1-4). Alors, Simeone a fait tourner. Torres, Gameiro et Vitolo , Costa et Griezmann. Ce qui n'a pas dérangé Madrid. À domicile, l' Atlético s'est de nouveau imposé devant Copenhague . Avec un pion de qui ? De notre Kéké préféré, évidemment. S'il faut remporter la C3 pour aller au Mondial...Le genre de confrontations dont on ne sait pas grand-chose. Et qui rend bien con une fois le stylo en main devant sa grille de pronos. Déjà serré lors de la première manche (1-1), le duel a encore eu du mal à donner un vainqueur. Lequel s'appelle le Dynamo Kiev , grâce au fameux but à l'extérieur. Être éliminé sans perdre, c'est toujours frustrant. Pas vrai, supporters de l' AEK Athènes La Lazio avait déçu en Roumanie (1-0) ? Bim, une raclée pour se faire pardonner ! Comme d'habitude, Immobile a fait trembler les filets en première période. Par deux fois, s'il vous plaît. L'attaquant a quand même laissé Bastia l'imiter. Du coup, le score était déjà de 3-0 à la pause. Le Steaua ne s'en est jamais remis, lui qui a encore craqué devant Anderson . Cela aurait tout de même été dommage de ne plus voir Ciro, encore buteur en fin de partie, le jeudi. À noter le deuxième caramel en deux rencontres contre les Romains de l'immense Gnohéré Il était là, le choc à suivre. Tout le monde le savait, d'ailleurs. Avec un retard de deux unités à combler (défaite 3-1 en Italie ), le Napoli a joué le jeu même si sa priorité reste la Serie A. Mertens, touché récemment à l'entraînement, était par exemple aligné d'entrée. Pas suffisant cependant : malgré l'ouverture du score de Zieliński, à l'affût d'une tentative repoussée d'Insigne, et du break de ce même Insigne, Leipzig a résisté. Pas une mince affaire. Attention aux Allemands pour la suite de la compétition, donc.Marquer dès la troisième minute, c'est toujours bon signe. Surtout quand on mène déjà de deux points (3-1 pour le Sporting au Kazakhstan ). Alors, les Portugais se sont un peu endormis à la suite dude Dost. Astana , pas né de la dernière pluie, en a profité et a égalisé avant le retour aux vestiaires. Belle réaction. Mais l'adversaire, remobilisé, était simplement plus fort sur 180 minutes. La preuve avec ce doublé express en dix minutes de Fernandes, atténué par la réduction du score de Twumasi suivie de l'égalisation de Shomko. Une bonne note pour la fin. Jolie aventure quand même.Le genre de confrontations dont on ne sait pas grand-chose. Et qui rend bien con une fois le stylo en main devant sa grille de pronos. Déjà serré lors de la première manche (1-1), le duel a encore eu du mal à donner un vainqueur. Lequel s'appelle le Viktoria Plzeň, grâce au fameux but à l'extérieur. Mais pas que, puisque Krmenčík et Čermák ont offert le succès aux siens aux Tchèques. Être éliminé par deux buts d'écart, c'est somme toute logique. Pas vrai, supporters du Partizan Belgrade Bonjour Monsieur Ivanović. C'était un réel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Vous avez bien fait d'inviter vos amis Kuzyaev et Kokorin à cette soirée. Prochain rendez-vous au tour suivant, sans faute. Mais sans les Écossais, hein. Vous leur avez de toute façon rendu la pareille, et même bien plus que ça. Sympathiques, mais collants, ceux-là.