La Lazio et la Roma repartent dos à dos

Timorées et fatiguées de leur semaine européenne, la Lazio et la Roma se sont totalement neutralisées à l'Olimpico (0-0). Un match nul qui permet néanmoins aux deux équipes de garder leur place au chaud dans le top 4.

Tous derrière, vite !

Džeko, réveil tardif

Lazio (3-5-1-1): Strakosha – Luiz Felipe, De Vrij, Radu – Marušić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić – Felipe Anderson – Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.



AS Roma (3-4-2-1): Alisson – Fazio, Manolas, Juan Jesus – Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Kolarov – Schick, Nainggolan – Džeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Quoi de plus savoureux que d'observer les dynamiques de la Roma et de la Lazio , qui se tiennent et jouent au chat et à la souris, alors que l'épilogue de la Serie A approche à grands pas. En début de semaine, la Roma était quasiment éliminée de la Ligue des champions, tandis que sa rivale pensait tranquillement se diriger vers les demi-finales de la Ligue Europa. Jeudi soir, c'était pourtant le constat inverse qui s'abattait sur la totalité des habitants de la Ville Éternelle, provoquant l'ire des uns et la joie infinie des autres. Ce soir, l'Europe paraissait déjà loin, la suprématie et le classement obsédant bien l'esprit des 22 acteurs.Chauffés à blanc comme trop rarement ces dernières années, lesetsavent bien qu’au-delà de l’aspect comptable, il est impossible pour les uns de laisser la supériorité de la cité aux autres. Parolo tente de bien faire comprendre aux soldats de Di Francesco que, malgré la claque reçue jeudi, la Lazio n’est pas là pour rigoler (6). Peut-être pas encore redescendus de leur nuage, les Romains galèrent à bouger une Lazio bien en place, qui n’hésite pas à tenter de mettre le feu via Felipe Anderson ou Ciro Immobile . Et alors que la rencontre s’embourbe un peu, Nainggolan délivre une passe soyeuse à souhait pour un Bruno Peres oublié qui voit sa frappe être repoussée par le montant droit de Strakosha (36). Une partie d’échecs qui ne laisse que peu de place pour les férus d’occasions franches. Une troisième place est en jeu, et au bout de ces quarante-cinq premières minutes, aucune des deux sœurs ne souhaite laisser une miette à l’autre.Au retour des vestiaires, malgré deux jours de récupération en moins, ce sont les hommes de Simone Inzaghi qui se montrent les plus pressants. Discret jusque-là, Milinković-Savić s'embrouille d'abord avec Fazio avant de délivrer sur l'action suivante une merveille de passe lobée pour Ciro Immbobile qui loupe sa cible (65). Lestentent d'emballer la rencontre : sur coup franc, De Rossi n'est pas loin de tromper Alisson sur un coup franc plein axe (69), alors que Luis Alberto ne trouve pas le cadre à 20 mètres (75). On pense ensuite que les velléités de la Lazio vont être douchées par un second jaune récolté par Radu alors qu'Under partait au but (79), Marušić manque d'ouvrir le score, la faute à un sauvetagesigné El-Shaarawy. La fin de match est anarchique, les deux équipes sont coupées en deux, le moment choisi par Džeko pour sortir de sa boîte. Resplendissant mardi soir, le Bosnien fracasse la barre de Strakosha, puis envoie un missile qui frôle le montant d'un Strakosha tout heureux de terminer ces trois minutes de temps additionnel la cage inviolée. Avec 61 points chacune, la Lazio et la Roma ne font pas de différence dans la course à la troisième place. Mais pour l'une comme pour l'autre, il semblait clair que l'important ce soir était d'abord de ne pas perdre.