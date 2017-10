La Lazio et Immobile s'offrent Cagliari

61

Lazio (3-5-1-1) : Strakosha - Bastos, De Vrij, Radu (Luiz Felipe 70e) - Marušić (Caicedo 78e), Parolo, Leiva (Murgia 57e), Milinković, Lulić - Luis Alberto - Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Cagliari (3-4-1-2) : Crosta - Romagna, Andreolli, Pisacane - Dessena (Farago 64e), Ionita, Barella, Padoin (Miangue 76e) - João Pedro - Sau (Pavoletti 58e), Farías. Entraîneur : Diego López.

La Lazio poursuit sa superbe saison, dans le sillage de son buteur Ciro Immobile.Lesn'ont fait qu'une bouchée de Cagliari en clôture de la 9journée de Serie A. Un 3-0 très propre, dans lequel le bon Ciro a joué le plus grand rôle. Dès la 7minute, il provoque et transforme un penalty face au bizut Crosta pour lancer les siens sur la bonne voie. Sestremblent quelque peu par la suite face à des Sardes entreprenants en contre, et il faut même un coup de VAR pour annuler une égalisation.Mais derrière, lesurgit encore pour asséner un gros coup de casque au moral, juste avant la pause. Le buteur profite cette fois de l'astucieux caviar de Marušić de la tête pour y aller de la sienne, à bout portant. Le suspense est définitivement tué à la reprise, lorsque Bastos claque une reprise sur un coup franc bien botté par Luis Alberto. Coup franc que s'était admirablement procuré, à la bagarre, un certain Immobile.Sous l'impulsion de son numéro 17, large leader du classement des buteurs avec désormais 13 réalisations, la Lazio reste au contact des poids lourds à seulement trois points du leader napolitain. Pour Cagliari, qui récolte là un cinquième revers consécutif, la galère ne fait que continuer.