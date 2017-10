La Lazio enfonce Benevento

Benevento (3-4-2-1) : Brignoli – Venuti, Antei, Di Chiara – Lombardi, Chibsah, Viola, Lazaar – Cataldi, Memushaj – Iemmello. Entraîneur : Roberto De Zerbi.



SS Lazio (3-5-1-1) : Strakosha – Bastos, De Vrij, Radu-Marušić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković Savić, Lulić – Luis Alberto – Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Pas de pitié pour les blessés.Pour rester au sommet de la Serie A, la Lazio a dû faire comme tout le monde depuis l'entame de l'exercice 2017-2018 : tirer sur l'ambulance Benevento , qui en est désormais à onze défaites en onze matchs de Serie A.Pour l'emporter, lesn'ont pas changé leurs bonnes vieilles habitudes en laissant Ciro Immobile faire le show. «» sert d'abord d'un coup de casque malin Bastos , qui marque à un mètre du but. Puis, il profite d'une ouverture soyeuse de Milinković Savić pour planter son quatorzième pion de la saison. Benevento est déjà groggy, mais l'ancien buteur du Toro est sans pitié : dix minutes plus tard, il sert Marušić sur un plateau, qui triple la mise. Lazaar réduit bien la marque pour les, mais ces derniers n'ont pas fini de souffrir. Si Immobile se calme un peu, c'est Nani , tout juste entré en jeu, qui va se charger d'enfoncer le clou. Le néosert d'abord Parolo, qui marque en puissance à l'entrée des seize mètres. Puis le Portugais claque son premier but en Serie A, en réussissant un dribble coquin dans la surface, suivi d'une frappe qui bat Brignoli.Sans surprise, les hommes de Simone Inzaghi l'emportent les mains dans les poches. Et peuvent préparer en toute sérénité leur match de Ligue Europa face à Nice , jeudi prochain.