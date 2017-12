La Lazio écarte du bras la Fiorentina

29

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos, De Vrij, Radu, Basta - Parolo, Leiva, Milinković, Lulić - Felipe Anderson, Caicedo. Entraîneur : Inzaghi



Fiorentina (3-5-2) : Dragowski - Gaspar, Milenković, Hugo, Astori - Chiesa, Veretout, Sánchez, Benassi - Saponara, Babacar. Entraîneur : Pioli

Cette Lazio est insatiable.Face à la Fiorentina lors de ce premier quart de finale, les Romains ont réussi à faire le boulot pour passer à l'étape suivante. Face au jeu, Milinković-Savić fixe l'arrière-garde florentine et décale Lulić qui crochète et enroule petit filet opposé (6). Sans Luis Alberto laissé une bonne partie de la rencontre sur le banc, mais avec Immobile qui entre au bout de 25 minutes de jeu pour remplacer Caicedo, la Lazio déroule et n'est pas loin à plusieurs reprises de doubler la mise.Au retour des vestiaires, l'entrée de Simeone se fait sentir, et lajoue plus haut. Chiesa croit même égaliser, mais Strakosha dévie miraculeusement en corner (65). Les hommes d'Inzaghi tiennent bon et sont les premiers qualifiés pour le dernier carré.Et dire qu'une revanche face à la Juventus en finale est toujours possible...