La Lazio dégomme Sassuolo

SS Lazio(3-5-1-1) : Strakosha – Patric, De Vrij (Luiz Felipe 67e), Radu (Mauricio 86e) – Marušić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić – Luis Alberto (Nani 72e) – Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi

Sassuolo (3-5-2) : Consigli – Letschert (Peluso 21e puis Mazzitelli, 43e), Cannavaro , Acerbi – Lirola , Sensi , Missiroli (Politano 58e), Duncan , Adjapong – Berardi, Matri. Entraîneur : Cristian Bucchi

Un vrairomain.La Lazio a fait de Sassuolo son punching-ball ce dimanche après-midi au stadio olimpico de Rome.Les deux formations se livrent d'abord un duel âpre et poisseux, comme quand Peluso se fait péter le nez après un contact avec les joueurs. Pas grave, Sassuolo , bien regroupé derrière, encaisse les coups et se procure même un penalty après que Matri a joliment enrhumé De Vrij d'une feinte de frappe dans la surface. Berardi transforme dans la foulée, ouvrant par la même occasion son compteur but en Serie A cette saison. Lesne rendent pas les armes et continuent de matraquer la défense des. Et égalisent logiquement sur coup franc grâce à Luis Alberto , qui envoie un bonbon dans la lulu de Consigli. Sassuolo chancelle, mais reste un temps debout grâce à quelques gestes défensifs désespérés, comme quand Acerbi s'offre une extension de ninja pour sortir une tête de Parolo. Finalement, les poulains de Cristian Bucchi ne font que retarder l'inévitable. Stefan de Vrij bat Consigli de la tête après un corner de Luis Alberto . Le mur de Sassuolo s'effondre et la Lazio peut faire mumuse avec l'arrière-garde adverse : Luis Alberto s'offre un doublé, avant que Parolo ne frappe à son tour à deux reprises, d'une frappe puissante dans la surface, puis d'un pion opportuniste. Histoire de conclure en beauté l'affaire, Immobile plante son inévitable pion sur penalty, inscrivant son neuvième but en sept matchs de championnat.Succès écrasant de la Lazio qui, avec déjà 16 points pris en 7 matchs, confirme qu'elle a les moyens de squatter cette saison les sommets de la Serie A.