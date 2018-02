La Lazio couche le Hellas

79

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Wallace, De Vrij, Radu - Marušić, Milinković, Parolo, Lulić, Lukaku - Luis Alberto, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi



Hellas (5-3-2) : Nícolas - Romulo, Caracciolo, Vukovic, Boldor, Fares - Ryder Matos, Büchel, Valoti - Kean, Verde. Entraîneur : Fabio Pecchia

Immobile est de retour.En cinq minutes, on peut faire un échauffement histoire de muscler ce corps trop souvent laissé à l'abandon, avoir un rapport sexuel digne d'une durée moyenne ou inscrire un doublé face à un mal classé en Serie A. Ce soir, Ciro Immobile a choisi la troisième option pour ses 21et 22buts en Serie A juste avant l'heure de jeu, et sa Lazio préférée l'en remercie. Grâce à un coup de fusil au ras du poteau de Nícolas puis une tête un peu heureuse, le bombera sorti les siens du pseudo-piège tendu par Fabio Pecchia , qui avait laissé sur le banc Samuel Souprayen et Thomas Heurtaux pour l'occasion. Surtout que l'addition aurait pu être encore un peu plus salée pour les nordistes, si un but juste avant les arrêts de jeu n'avait pas été refusé à Caicedo. Les hommes d'Inzaghi récupèrent donc la quatrième place au détriment de l' Inter , alors que le Hellas, 19à cinq points du maintien, voit son avenir s'assombrir encore un peu plus.