La Lazio confirme sa place sur le podium

Lazio (3-5-2) : Strakosha - Wallace, De Vrij, Radu - Basta, Parolo (Murgia, 86e), Leiva, Milinković-Savić (Lulić, 65e), Lukaku - Felipe Anderson, Nani (Alberto, 72e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Udinese (3-5-2) : Bizzarri - Nuytinck, Danilo, Samir - Stryger, S.Fofana, Hallfreðsson (Balic, 79e), Barák (De Paul, 55e), Pezzella - Maxi López, Perica (Jankto, 64e). Entraîneur : Massimo Oddo.

, maisquand même.Privée de Ciro Immobile , meilleur buteur de Serie A, la Lazio confirme face à Udinese qu’elle sait très bien se débrouiller sans son buteur maison. Il faut dire que Simone Inzaghi pouvait une nouvelle fois compter sur son diamant serbe : Sergej Milinković-Savić. Une nouvelle fois rayonnant dans l’entrejeu, celui qui va affoler le prochain mercato estival est à l’origine de l’ouverture du score des. Trouvé au second poteau, Milinković-Savić centre fort dans la boîte où se trouvent beaucoup de jambes, dont celle du défenseur brésilien Samir , qui trompe son propre gardien (1-0, 22).La Lazio va alors gérer tranquillement sa rencontre avant de piquer dès la reprise grâce à son duo d’attaquants qui cirent habituellement le banc : Felipe Anderson Nani . Tandis que le Brésilien fait jouer sa vitesse en déboulant sur le côté gauche, le Portugais, lui, prouve son talent de finisseur en doublant la marque sur une passe de son compère d’un soir (2-0, 86).En face, Udinese tente de revenir dans la partie, mais les rares fois où les hommes de Massimo Oddo parviennent à prendre à défaut la défense adverse, Thomas Strakosha se montre solide. Comme sur ces frappes à bout portant d' Antonin Barak (26) et de Rodrigo De Paul (80). Parti à l’abordage du but adverse, Udinese s’expose ainsi logiquement aux contres. Un exercice qu’affectionne particulièrement Felipe Anderson , qui s’envole pour parachever le succès des siens (3-0, 87).En remportant largement ce match en retard du 5 novembre 2017, la Lazio confirme son statut de meilleure attaque du championnat et sa place sur le podium devant l’ Inter , désormais reléguée à trois longueurs des