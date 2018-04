La Lazio cartonne, l'Inter reste à l'affût

147

La Lazio a la tête solide et les épaules très larges. Auteurs d'un come-back de folie mercredi à Florence, les hommes de Simone Inzaghi ont réussi à bonifier ce résultat par une belle victoire à domicile contre la Sampdoria . Un coup de tête signé Milinković-Savić d'abord, qui n'avait plus marqué depuis deux mois en Serie A, suivi d'un autre même pas dix minutes plus tard de son comparse Stefan de Vrij. En fin de match, Ciro Immobile décide de se faire plaisir pendant trois minutes en inscrivant un doublé, soit ses 28et 29réalisations de la saison. Ce succès despermet aux coéquipiers de Ciro Immobile de rester au contact de la Roma. Du côté de l'équipe du président Ferrero, cette cinquième défaite lors des huit derniers matchs empêche la Samp' de profiter du faux pas à domicile du Milan face à la lanterne rouge Benevento Toujours dans la course pour la Ligue des champions, l' Inter n'a pas non plus tremblé sur la pelouse du Chievo , plus malade que jamais. Avec une seule victoire en neufs matchs, les joueurs de Rolando Maran ne se sont pas facilité la tâche en craquant en dix minutes par deux fois face à Mauro Icardi , servi par D'Ambrosio à la limite du hors-jeu, puis Ivan Perišić. La réduction du score de Stępiński en fin de match n'y changera rien, et cette victoire permet à Luciano Spalletti de préparer au mieux la réception de la Juventus la semaine prochaine à San Siro pour une rencontre capitale dans la course à l'Europe.