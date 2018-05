La Lazio cale face à l'Atalanta, Naples dit adieu au Scudetto

104

Privée de Ciro Immobile , la Lazio savait d'avance que la tâche ne serait pas simple à l'Olimpico face à l' Atalanta , ce dimanche après-midi. Elle ne pensait pas pour autant se prendre une douche froide dès la deuxième minute de jeu, moment choisi par le jeune gambien Barrow pour s'emparer du pommeau et mettre la Dea sur de bons rails (0-1, 2). La Dea n'est même pas loin de mettre la tête des hommes d'Inzaghi totalement sous l'eau dans la foulée, mais le poteau gauche de Strakosha s'interpose face à Gómez. Après un premier quart d'heure pas super agréable, les hommes d'Inzaghi reprennent de l'allant et suite à une superbe inspiration Milinković-Savić, Luis Alberto sert Caicedo qui remet de l'ordre dans l'Olimpico (24). Le buteur équatorien n'est même pas loin de doubler la mise quelques minutes plus tard, mais son coup de crâne ne trouve pas le cadre de Berisha. De retour en seconde période sans Luis Alberto , sorti sur blessure, la Lazio se signale une première fois par De Vrij mais la volée du défenseur central laziale passe au-dessus. L' Atalanta reprend peu à peu confiance, notamment suite à l'entrée Iličić. Le Slovène réalise un festival et décale Freuler, mais le Suisse voit Strakosha réaliser un énorme arrêt (66). La Lazio a du mal à finir et Bastos et toujours Strakosha sauvant les leurs en toute fin de rencontre. Un résultat qui n'arrange personne, l' Atalanta glissant à la septième place suite à la victoire du Milan ce samedi et la Lazio pouvant perdre la troisième place en cas de victoire de la Roma, qui voit dans le même temps l' Inter revenir à deux points. Naples pouvait s'offrir un dernier baroud d'honneur à domicile face au Torino , mais ce ne sera finalement même pas le cas. Après l'énorme désillusion vécue à Florence le week-end passé (0-3), les hommes de Sarri débutent pourtant bien la rencontre en ouvrant le score au bout de 25 minutes de jeu. Pour fêter ses 31 ans, Dries Mertens reçoit un superbe cadeau de Nicolas Burdisso et donne l'avantage aux. Au retour des vestiaires, le Toro ne veut pas rendre les armes et Baselli remet les deux équipes à égalité au bout d'à peine dix minutes. Le San Paolo attend un éclair de génie, et celui-ci va arriver par l’intermédiaire d'Hamšík. Le capitaine napolitain décoche une superbe frappe aux vingt-mètres qui va se loger dans la lunette d'un Sirigu incrédule. Mais cette fin de saison ne veut pas décidément pas sourire au Napoli, et c'est d'un coup de tête bien senti que le vétéran De Silvestri efface les derniers espoirs de titre du Napoli, qui pointe ce dimanche à six points de la Juventus à ... deux journées de la fin. Jeu, set et presque match.