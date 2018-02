La Lazio bat Sassuolo au petit trot

24

Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Rogerio, Acerbi, Peluso, Adjapong - Missiroli, Magnanelli (85e Sensi), Mazzitelli - Berardi, Babacar, Politano (70e Ragusa). Entraîneur : Giuseppe Iachini



Lazio (3-5-1-1) : Strakosha - Wallace, Luiz Felipe, Radu - Marušić, Murgia, Lucas Leiva (60e Parolo), Milinković-Savić, Lukaku (60e Lulić) - Felipe Anderson - Immobile (81e Nani). Entraîneur : Simone Inzaghi

Vu la victoire de l' Inter samedi face à Benevento (2-0), la Lazio se devait de faire le plein face à une équipe de Sassuolo qui n'avait plus gagné le moindre match depuis le 23 décembre dernier. Mission accomplie sans peine, dans un match à deux vitesses où la VAR (Vidéo Assistance Referee) a encore fait parler d'elle.Après sept petites minutes, Sergej Milinković-Savić rappelle à tout le monde qu'il fête son anniversaire dans deux jours. Le milieu de terrain serbe envoie une frappe supersonique dans les filets d'un Consigli pris au dépourvu qui comprend rapidement que l'après-midi risque d'être longue (7). Impression confirmée à la demi-heure de jeu quand, à la suite d'une superbe action collective, Peluso touche très involontairement le ballon de la main dans la surface de réparation de Sassuolo . Si l'arbitre décide tout d'abord de laisser jouer, il change d'avis quelques minutes plus tard après utilisation de la fameuse et très décriée VAR. Un choix cruel et controversé qui risque d'apporter de l'eau au moulin des opposants à l'assistance vidéo. Pas de pitié, Ciro Immobile double la mise.Milinković-Savić poursuit sonau retour des vestiaires d'une tête toute douce sur un centre de Felipe Anderson . À 3-0, la Lazio peut jouer tranquillement à la baballe, d'autant que la VAR refait son apparition à la 55minute, cette fois pour permettre à M. Manganiello d'expulser Domenico Berardi , coupable d'une vilaine semelle sur Radu. Cinq minutes plus tard, Marušić, motivé par un certain souci d'équité, s'en va chatouiller violemment le visage de Rogério avec son coude et rejoint les vestiaires une demi-heure avant ses copains. À dix contre dix, la tension baisse et les occasions disparaissent. Inzaghi fait tourner en prévision de la Ligue Europa à venir la semaine prochaine, et les hommes de Iachini, résignés, ne montrent aucun sursaut d'orgueil.La Lazio récupère sa troisième place en attendant le verdict de Roma- AC Milan ce soir. Sassuolo sent le souffle de la SPAL dans son dos, vainqueur samedi à Crotone (3-1).