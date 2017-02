La Lazio baffe Pescara, le Toro n'avance plus

6

Une bonne grosse claqueC'est la principale information qu'on retiendra de cet après-midi de Serie A. La Lazio s'est décidée à enterrer une bonne fois pour toute le, en collant une soufflante en six actes à Pescara (2-6). Un spectacle où Marco Parolo endosse le premier rôle en claquant un quadruplé. Quatre buts de prédateur à sang-froid, à bout portant.Parolo. Si Pescara frappe à deux reprises, Immobile et Keita Baldé ajoutent deux pions supplémentaires et la Lazio l'emporte 6 buts à 2. Et s'empare provisoirement de la quatrième place de la Serie A.Scénario beaucoup plus noir pour le Torino , qui fait du surplace au classement. Les Grenats ont été tenus en échec à Empoli (1-1), malgré un nouveau but d' Andrea Belotti , son quinzième de la saison. La faute à une flaque d'eau qui vient ralentir une passe en retrait d'Ajeti, le défenseur du Toro, qui permet à Pucciarelli d'ajuster Hart. Mais aussi à Iago Falque, qui voit son penalty stoppé par Skorupski. Ça va mal pour les hommes de Mihajlović, qui n'ont toujours pas remporté le moindre match en 2017.Dans les autres rencontres, Papu Gómez a planté un doublé, dont une frappe splendide en pleine lucarne, pour permettre à l' Atalanta de défaire Cagliari (2-0), le Chievo et l' Udinese ont dû se quitter sur un vilain nul vierge de but, tandis que Lorenzo Pellegrini a permis à Sassuolo de se jouer du Genoa , d'un plat du pied malin (0-1). Lesn'ont plus gagné depuis la mi-décembre. Ça commence à faire long.