La Lazio avale la Samp' dans les arrêts de jeu !

Sampdoria (4-3-1-2) : Viviano - Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru - Torreira, Barreto, Ramírez, Praet - Zapata, Quagliarella. Entraîneur : Giampaolo.



Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos, De Vrij, Radu - Marušić, Parolo, Leiva, Milinković, Lulić - Luis Alberto, Immobile. Entraîneur : Inzaghi.

Cette Lazio ne lâche rien.En déplacement chez une Sampdoria qui avait gagné tous ses matchs à domicile cette saison, et qui avait même fait tomber la Juve ici-même il y a deux semaines (3-2), la Lazio a réussi à s'imposer au Luigi Ferraris (1-2).Après une première période plutôt équilibrée où les deux équipes se sont rendu coup pour coup, les joueurs de Simone Inzaghi se montrent les plus dangereux au retour des vestiaires, mais la volée de Parolo sur un centre de Marušić s'écrase sur le montant droit de Viviano (51). Une occasion gâchée des Romains qui réveille la Sampdoria et Zapata, qui ouvre le score et inscrit son sixième but de la saison à la suite d'une remise de Quagliarella (55). La Lazio est nerveuse, pas toujours patiente dans les minutes qui suivent, mais va réussir à égaliser. Après un cafouillage sur coup franc, c'est Milinković-Savić qui ramène les deux équipes à égalité (79). Et alors qu'on se dirige vers un match nul pas forcément bien payé pour les, Caicedo après un nouveau moment de trouble donne la victoire dans les arrêts de jeu (90). Une belle opération pour les hommes de Simone Inzaghi chez le sixième du classement, qui consolident cette cinquième place avec un match en moins.