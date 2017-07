La Kiss cam, c'est de la bonne ?

Après 35 ans de bons et loyaux services aux États-Unis, la célèbre Kiss-cam fait son apparition dans les stades de France. D'abord à l'Euro, puis à Dijon en fin de saison, le modèle est-il applicable aux pudiques spectateurs d'un sport qui transpire la testostérone ? Pas sûr. Comme souvent, ce sont les hommes qui rechignent à la tâche...

Elle passe sa langue sur les lèvres, comme une lionne le ferait avant de fondre sur une gazelle sauvage. Toute l’attention de la foule est centrée sur sa proie, sur elle, et elle le sait. D’ailleurs, elle a faim. La féline se penche légèrement sur sa gauche, ferme les yeux et tend ses muscles labiaux tout droit dans l’axe. À mi-chemin, elle rencontre une autre paire de lèvres, celles de son compagnon. Ils s’enlacent, s’embrassent, s’embrasent, se lâchent. La foule, c’est-à-dire le stade, applaudit. Ça y est, le jeune couple vient de remplir son examen de passage dans le monde de l’d’avant-match : celui du bisou de la Kiss-cam. Un rituel tout droit venu d’outre-Atlantique, là où l’on joue au football avec les mains et où un match de baseball compte plus de coupures pubs que l’avant-conseil de. Dans les travées de matchs de basket aussi, c’est un rituel : montrez un poil trop de complicité et une caméra viendra vous encercler, un joli cœur incitant au rapprochement des chairs. Jusqu’ici le football était épargné, puis le phénomène a débarqué à l’occasion de l’Euro 2016. Oui, dans le football, pernicieusement. Qui a décidé qu’il était socialement bien vu d’exposer son intimité devant un stade entier, dans un milieu où les hommes préféraient jusque-là «» ? Chronique de l’échec annoncé d’une Kiss-cam «» au regard des psychanalystes.» Le modeste qui s'exprime au téléphone s’appelle Aurélien Gaudiot. C’est lui qui, en tant que responsable communication et marketing du club de Dijon , a émis l’idée d’installer la première Kiss-cam du football français à Gaston-Gérard, même s’il tient à souligner que la décision était «» . C’était à l’occasion d’un avant-match en avril dernier, face à Angers . Puis rebelote à Bordeaux , la semaine suivante. «» Objectif plus large : proposer au spectateur une expérience plus complète, avec des animations en marge de la rencontre. «» Avec, en filigrane, une incitation à la consommation. Et un couple amoureux...» , confirme l’enjouée Fabienne Kraemer, psychanalyste spécialiste du couple et de la vie affective. «» Le spectateur moyen du football serait-il trop macho pour afficher son amour dans une arène pleine de testostérone ? Pire. Plus qu’une question de lieu, c’est une question de sexe : «» Franchement, docteur Kraemer, ce n'est pas un peu caricatural, ça ? «La rumeur la plus probable voudrait que la Kiss-cam ait été mise en place pour la première fois en 1982, à l’occasion d’un match de baseball des Los Angeles Dodgers. L’information est difficilement vérifiable, mais l’équipe fête cette saison-là l’installation du premier écran géant dans son Dodger Stadium, et cherche à occuper ses fans pendant les 90 secondes de pause entre les manches, en plus des nombreuses coupures pubs et autres temps morts qui polluent le jeu. C’est la naissance d’une pratique désormais courante aux États-Unis, à laquelle se prêtent d’ailleurs volontiers les plus grandes stars du pays, comme Michelle et Barack Obama en leur temps. C’est « cool » , c’est parfois fait de carton-pâte, c’est américain. Une petite intrusion publique dans la vie privée qui a donc mis 35 ans pour arriver en France et qui pourrait repartir très rapidement, comme le craignait Aurélien Gaudiot au départ : «En demandant à ses spectateurs de s’embrasser, ne serait-ce finalement pas le football lui-même qui crierait «» ? N’est-ce qu’une simple initiative visant à apporter un peu de bonne humeur et à faire passer le temps, ou le but est-il d’adoucir l’atmosphère des matchs pour attirer plus de familles, voire plus de femmes ? La mentalité française, plus prude que sa consœur américaine, peut-elle faire perdurer l’initiative ? On pencherait pour le non. Fabienne Kraemer, actuellement en préparation d’un ouvrage sur le rapport des hommes avec leur érection, prend parti pour le oui : «» Une chose est en tout cas sûre, bien loin du débat sur l'utilité ou non d’une caméra à bisous dans une enceinte de football : «, se marre Aurélien Gaudriot.» Si les techniciens se poilent depuis le parking, c’est déjà pas mal.