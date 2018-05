La Juventus pleure Buffon et bat Vérone

5

Ovation, larmes, embrassades. Buffon dit au revoir à la Juventus. pic.twitter.com/nvoNhqYE12 — FrSerieÀ Goals (@FrSerieAGoals) May 19, 2018

Juventus (4-3-3) : Buffon (Pinsoglio, 63e) - Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Alex Sandro - Marchisio, Pjanić, Sturaro (Bentancur, 44e) - Costa (Higuaín, 66e), Mandžukić, Dybala. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Hellas Vérone (4-3-3) : Andrade - Romulo, Caracciolo (Bearzotti, 46e), Ferrari, Souprayen - Danzi, Fossati, Aarons (Zuculini, 62e) - Cerci, Fares, Matos (Petković, 81e). Entraîneur : Fabio Pecchia.

C'est fini : on ne verra plus Gianluigi Buffon sous le maillot de la Juventus Dans un Allianz Stadium venu fêter un septièmeconsécutif et pleurer son idole, lesont salué comme il se doit celui qui incarne l'institution Juventus depuis 17 ans : en battant 2 à 1 le Hellas Vérone , déjà condamné. Chauffé par une première claquette de Gigi, le stade est proche d'exulter sur une merveille de reprise de volée de Mandžukić, repoussée par Andrade à la demi-heure de jeu. Dybala, d'une feuille morte, trouve la barre du gardien véronais dix minutes plus tard.C'est au retour des vestiaires que les Turinois vont régler l'addition. Rugani reprend d'abord une frappe de Costa, repoussée dans ses pieds par Andrade à la suite d'un corner, pour ouvrir le score. Pjanić, d'un coup franc tranquille aux 20 mètres, passe la deuxième couche trois petites minutes plus tard. Mais tout ça n'est qu'anecdotique devant l'adieu aux larmes de Buffon, sorti à la 63minute avec les yeux rouges et une accolade pour chacun. Cerci aura la délicatesse d'attendre sa sortie pour réduire le score, dans une fin de match dont tout le public, trop occupé à toucher un bout du doigt de Gigi pendant son tour d'honneur et à fêter Lichtsteiner, lui aussi partant, se fiche un peu.17 années, 656 matchs, 18 trophées : leentre la Juventus et Gianluigi Buffon était l'un des plus beaux. Il se termine aujourd'hui.