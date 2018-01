La Juventus passe en tête

153

Chievo Vérone (3-4-1-2) : Sorrentino - Dainelli, Tomović, Bani - Bastien, Cacciatore, Hetemaj, Jaroszyński - Radovanović - Birsa, Pucciarelli. Entraîneur : Maran.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - De Sciglio, Barzagli, Benatia, Asamoah - Khedira, Pjanić, Sturaro - Costa, Higuaín, Mandžukić. Entraîneur : Allegri.

Il est déjà difficile de rivaliser avec la Juventus à onze contre onze.Alors la combattre en double infériorité numérique relève de l'impossible. Le Chievo Vérone en a fait l'expérience ce samedi soir. Plutôt solides derrière, les locaux on tenu plus d'une heure. Le temps de récolter deux cartons rouges : le premier pour Bastien avant la mi-temps en raison de plusieurs fautes inutiles, le second pour Cacciatore et ses protestations exagérées à la 61minute.Résultats : la Vieille Dame, qui avait du mal à se procurer de sérieuses occasions et avait même vu Szczęsny la sauver en début de deuxième période, a débloqué le score une fois que son adversaire était à neuf. C'est Khedira qui a inscrit la seule réalisation de la partie en profitant d'une feinte inspirée de Mandžukić. Dans ce contexte, le Chievo n'a jamais cru à une éventuelle égalisation. Et la Juve, elle, n'a pas eu à forcer pour conserver son avantage, grossissant même l'écart par l'intermédiaire d'Higuaín (tête en lucarne sur un service de Costa).En attendant le résultat de Naples , la voici leader (avec deux points d'avance). Comme souvent.