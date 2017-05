La Juventus met le Barça KO

Un mois après le 4-0 encaissé au Parc des Princes, les Barcelonais montrent à nouveau qu'ils sont fâchés avec les matchs allers et sont condamnés à un nouvel exploit. Face à eux, une belle Juve emmenée par un grand Dybala a rapidement anéanti les espoirs du Barça.

Juventus 3-0 FC Barcelone

Un troisième pour la route

On a le temps de faire peu de choses, en 23 secondes. La Juve, elle, a quand même réussi à se payer sa première action en laissant Khedira balancer la première frappe du match. À peine deux minutes plus tard, Higuaín envoie une tête cadrée à Ter Stegen et un message à tout le Barça : «» Mandžukić a bien appris sa leçon, va presser le goal du FCB jusque sur sa ligne, et Dybala pianote la première envolée de cette partition endiablée dès la septième minute. L'action de l'ouverture du score est cruelle pour l'ego du Barça . Enrique a cru que Mathieu pourrait s'occuper de Cuadrado, mais le Colombien se débarrasse du grand roux en trois passements de jambe pour servir Dybala dans la surface. Simplement en se retournant et sans élan, l'Argentin nettoie le petit filet du Barça d'un coup de pied gauche. Le bal était ouvert.Pour rattraper la bévue de la septième minute, Barcelone fait sa tambouille avec ses ingrédients habituels. Les valses de Neymar , les une-deux, les passes au milieu de terrain, les coups francs de Messi. Mais en face, il y a du beau monde. D'abord, il y a les défenseurs morts de faim de la Juve, qui bouffent toujours tous les mollets qui passent par chez eux. Et peu importe si l'un d'eux rate une relance de temps en temps, les attaquants du Barça restent muselés. Ensuite, il y a un mur aux yeux bleus qui approche tranquillement de la quarantaine, mais qui n'oublie jamais de garder la main ferme.Et à la vingtième minute, alors que Iniesta est enfin face au but après une passe exceptionnelle de Messi, Buffon sauve son navire d'une parade gigantesque. Le Barça a pris un nouveau coup sur la tête et deux minutes plus tard, toujours en visant le petit filet droit de Ter Stegen, Dybala double la mise et s'offre une nouvelle célébration avec la main placée sous les yeux. Le chemin pour sortir de l'enfer est introuvable pour le Barça, et même au moment où les gars d'Enrique pensent avoir marqué, Suárez est justement sifflé hors jeu. Alors que faire ? Attendre la fin de la mi-temps en tenant bon, et en attendant l'engueulade du coach.Barcelone n'a pas le choix et met les bouchées doubles en remontant sur la pelouse. Coupable en début de match, Jérémy Mathieu prend place sur le banc. Les Catalans démarrent par une frappe non cadrée de Messi, à laquelle répond dans la foulée Khedira, lui aussi sans cadrer. Les deux équipes envoient frappe sur frappe, Higuaín trouve les gants de Ter Stegen, puis le pousse à faire une belle sortie, avant que Chiellini ne vienne le trouer de la tête sur corner. Le petit filet droit, encore et toujours. Ça fait sept buts encaissés en deux matchs aller de Ligue des champions pour Barcelone pour zéro marqué, une statistique qui fait peur.Tout fout le camp, et même Suárez n'arrive pas à cadrer sa frappe en arrivant à six mètres de la cage de Buffon. Et les Barcelonais ont beau continuer de tourner autour du but de la Juve, aucun tir ne termine dans le cadre. Et pour que la fête soit totale, l'arbitre juge involontaire une mimine de Chiellini lors d'un tacle dans sa surface. La Juve termine le match en jouant très bas, repousse les assauts incessants et ferme la boutique en gardant son 3-0. L'Europe du football peut souffler. Après l'annulation du Dortmund Monaco , elle a eu droit à son grand match ce soir. Aux Turinois de ne pas fanfaronner, il paraît que le Barça est capable de grandes choses sur un match retour au Camp Nou.