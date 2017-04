La Juventus marche sur le Genoa

0

Juventus 4-0 Genoa

Le golazo de Bonucci, meilleur que ton numéro 10 préféré #JuveGenoa 4-0 pic.twitter.com/dP1SYpr9ZH — Juventus FR (@JuveFRVideos) 23 avril 2017

Brutal.Le Juventus Stadium de Turin a encore tremblé ce soir. Et comment. Opposée au Genoa dimanche soir, la Juventus a été tout simplement parfaite (4-0) et s'allonge désormais à onze points de la Roma qui a rendez-vous lundi soir à Pescara La soirée a notamment été marquée par un nouveau but magnifique de Paulo Dybala peu après le quart de jeu mais surtout un rush terrible de Leonardo Bonucci qui a inscrit le quatrième but de la Vieille Dame.Intouchable.