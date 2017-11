La Juventus fracasse Crotone

Juventus (3-4-3) : Buffon - Benatia,Höwedes, Barzagli - Marchisio, Matuidi, Lichtsteiner, Alex Sandro - Dybala, Costa, Mandžukić. Entraîneur : Allegri

Crotone (5-3-2) : Cordaz - Nalini, Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlović - Rohdén, Mandragora, Barberis - Tonev, Budimir. Entraîneur : Nicola

Au Moyen-Âge, la ville de Crotone a vu en ses lieux une cité médiévale d'envergure notamment lors du règne de Charles Quint au XVIsiècle. Sur le terrain de la Juventus ce soir, le château construit par le coach des Davide Nicola n'a malheureusement tenu que 51 minutes. C'est le chevalier Mario Mandžukić qui a été le premier à percer la défense adverse, d'un coup de casque imparable pour Cordaz (51).Après cette première embûche créée, c'est au tour de De Sciglio de s'y engouffrer, et de faire exploser le pont-levis avec un boulet de canon aux vingt mètres (60). Et puis, histoire de mettre les lieux totalement en ruines, Mehdi Benatia y va lui aussi de sa petite contribution (70). Une nette victoire de la Vieille Dame qui lui permet de ne pas se faire distancer par le Napoli et l' Inter Crotone reste accroché à sa quinzième place, et ne s'attendait sûrement pas à autre chose avant le déplacement de ce soir.