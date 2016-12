La Juventus est le club le plus sollicité par les sélections

6

Les joueurs de la Juve vont avoir une bonne raison de souffler un peu durant les fêtes de fin d'année.Si la Juventus n'a plus dominé l'Europe sur le terrain depuis 1996 et sa victoire en Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, le club italien est premier dans un autre classement, celui des joueurs internationaux sollicités par leur sélection en 2016.D'après les résultats de l'enquête de l'Observatoire du football du CIES, avec 12 454 minutes disputées avec leurs sélections respectives cette année, les joueurs de la Juventus devancent ceux de Tottenham (12 009) et de Barcelone (10 802). Avec 6 693 minutes jouées, les Parisiens se classent seizièmes, juste derrière le Bayer Leverkusen.Si l'on prend en compte le nombre de joueurs ayant disputé une rencontre internationale cette année, la Juventus perd sa place de leader au profit de Liverpool et ses vingt-deux internationaux. Avec un joueur international en moins, la Vieille Dame se classe seconde. Ex aequo, Barcelone et Manchester United complètent le podium.En même temps, même Jérémy Mathieu a été international cette année.