La Juventus essuie ses larmes sur la Sampdoria

Juventus (4-3-3) : Buffon - Höwedes, Rugani, Chiellini, Asamoah - Khedira (Sturaro, 81e), Pjanić (Costa, 44e), Matuidi - Cuadrado, Mandžukić, Dybala (Bentancur, 66e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Sampdoria (4-3-1-2) : Viviano - Sala, Silvestre, Ferrari, Regini - Barreto (Verre, 82e), Torreira, Praet - Ramirez (Caprari, 61e) - Quagliarella (Kownacki, 46e), Zapata. Entraîneur : Marco Giampaolo.

C’était « le match d’après » pour la Juve, et elle l’a bien négocié.Cruellement plaquée par la belle Ligue des champions en début de semaine, la Juventus s’est consolée cet après-midi dans les bras du Calcio, son chéri de toujours. Opposés à la Sampdoria de Gênes, qui les avait battus 3-2 à l’aller, les Turinois ont fait le job tranquillement pour l’emporter 3 à 0 et mettre Naples à six points, à six journées de la fin. C’est Mandžukić, le quasi-héros du quasi-miracle de Madrid, qui a une nouvelle fois mis les siens sur les rails du succès, en trompant Viviano d’une volée de l’intérieur du pied droit juste avant la pause.Pas très ambitieuse, mais plutôt solide jusqu’à l’ouverture du score, la Samp’ craque à nouveau à l’heure de jeu sur une tête plongeante du défenseur international allemand Höwedes, qui disputait seulement ce dimanche le deuxième match de sa saison, gâchée par les blessures. Un troisièmesigné d’un autre international allemand, Khedira, à un quart d’heure du terme, et l’affaire était dans le sac. Dans cette routine hebdomadaire de la victoire, un homme s’est particulièrement fait remarquer et en a profité pour soigner ses stats : le Brésilien Douglas Costa . L’ailier de 27 ans, entré en jeu à la 44minute de jeu pour remplacer Pjanić, blessé, a offert un centre décisif à Mandžukić sur son premier ballon. C’est aussi lui qui servira par la suite les deux autres buteurs turinois, sur un centre en cloche puis un centre en retrait.Un 3-0 en guise de cadeau d’anniversaire pour Allegri, qui célébrait cet après-midi son 350match d’entraîneur dans le championnat italien. Dans une semaine, la Juventus recevra Naples avec l’opportunité de mettre un terme définitif à ce qu’il reste de suspense en Serie A.