La Juve tranquille face au Chievo

Cette saison, la Juve est tellement blindée offensivement qu’elle peut se passer des services de Dybala au coup d’envoi sans que ça ne se voit... d’autant plus si les adversaires l’aident à marquer. Car oui, cet après-midi, le Chievo avait décidé d’être sympa en offrant l’ouverture du score aux Turinois. Le Finlandais Hetemaj plus précisément, qui trompe son propre gardien sur un coup franc de Pjanić pour le 1-0. Voilà, un gros quart d’heure de jeu et c’en est déjà fini du maigre suspense de cette opposition déséquilibrée, même si les joueurs de Vérone ont été plutôt valeureux. La promenade de santé de la Vieille Dame s’est confirmée par la suite avec un Higuaín incontournable qui marque tranquillement le but du break à l’heure de jeu, puis Dybala, sorti du banc, qui clôt la marque pour son cinquième but perso en trois journées.Implacable, la Juve passe donc sans trop d’encombre – à l’exception de la sortie sur blessure de Mandžukić en fin de match – l’obstacle Chievo et met la pression sur ses concurrents directs : les deux de Milan et surtout Naples , qui clôturera demain soir cette troisième journée de Serie A en déplacement à Bologne . Elle peut aussi sereinement se tourner vers les bouillantes retrouvailles avec le Barça mardi au Camp Nou. On a déjà hâte.