La Juve tombe dans le piège bergamasque

Atalanta(3-4-1-2) : Strakosha – Masiello, Caldara , Palomino – Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola – Kurtic - Cornelius, Gomez. Entraîneur : Gian Piero Gasperini

Juventus (4-2-3-1) : Buffon – Lichtsteiner, Benatia , Chiellini, Asamoah - Bentancur, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic - Higuain . Entraîneur : Massimiliano Allegri

pour l' Atalanta L'Atalanta aime lesLa saison dernière, la Juve avait déjà du se contenter d'un nul, deux partout, au stadio Atleti Azzurri. Elle a du une nouvelle fois ronger son frein sous le ciel de Bergame, ce dimanche soir.Pourtant, lescommencent la rencontre à deux cent à l'heure, en étouffant complétement les locaux. Bernardeschi ouvre logiquement la marque en plantant un bon vieux but de raccroc, seul face aux cages. Moche, mais les'en fout: le voilà qui inscrit son premier pion sous le maillot. En pleine bourre, la Juve continue de dérouler grâce à Pipita Higuain, qui retrouve peu à peu son rythme de croisière après un début de saison compliqué. L'Argentin profite d'un bon service de Bernardeschi pour conclure froidement du gauche, dans la surface.Mais l' Atalanta a du répondant. Caldara, en embuscade, réduit d'abord la marque suite à un coup franc de Gomez. Puis Cristante catapulte une tête splendide dans les filets du Buffon, qui en reste complètement baba. Le match s'enflamme et Gasperini fait entrer Andrea Petagna , misant sur son physique de taureau et sa gueule carrée, pour se bastonner devant avec Chiellini. Pas de pot pour les Bergamasques, l'attaquant est sévèrement sanctionné pour avoir dévié le ballon de l'épaule dans la surface, suite à un coup franc turinois. Dybala a alors l'opportunité de tuer le match... Mais voit son penalty joliment stoppé par Berisha. Les Piémontais n'auront plus de munition supplémentaire et doivent se contenter d'un nul.Premier faux pas pour la Juve, qui abandonne la première place de la Serie A au Napoli. L' Atalanta , elle, savoure: sacrée empêcheuse de tourner en rond, lareste sur sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues.