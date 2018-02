La Juve sèche la Fiorentina

Fiorentina (4-3-3) : Sportiello - Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi - Benassi, Badelj , Veretout - Gil Dias, Simeone, Chiesa. Entraîneur : Stefano Pioli.



Juventus (4-3-3) : Buffon - Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Sandro- Khedira, Pjanić, Marchisio- Bernardeschi, Higuaín, Mandžukić. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Tirer un trait sur le passé.Voilà à quoi s'est appliqué l'ex Florentin Federico Bernardeschi ce vendredi soir. L'ailier piémontais a envoyé un coup franc malin dans les filets de Sportiello, le portier de la, peu avant l'heure de jeu.Dur, très dur pour les Violets, qui ont livré une prestation convaincante ce vendredi soir. Les ouailles de Stefano Pioli , plutôt inspirées dans le jeu, auraient même pu bénéficier d'un penalty suite à une faute de main de Chiellini dans la surface. Mais l'arbitre, après consultation de la VAR, préfère ne rien siffler, considérant à priori qu'un Florentin était hors jeu au départ de l'action ou qu' Alex Sandro avait été préalablement victime d'une faute.Un fait de jeu confus, qui fait monter en température une rencontre toujours très tendue, entre deux formations dont lesse détestent franchement. Laprend des risques, évolue un cran plus haut, mais lesne craquent pas. Et finissent même par doubler la mise par Higuain, qui part seul en contre et enroule un ballon impeccable pour tuer le suspense.Opération idéale pour la Juve, qui maintient le cap en Serie A et va pouvoir idéalement aborder son huitième de finale de C1 face à Tottenham , mardi prochain.