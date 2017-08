La Juve se sort du piège Génois

1

À départ moisi, record moisi.En catapultant bien malgré lui un centre de Pandev dans les filets de Buffon, Miralem Pjanic a inscrit le but contre contre son camp le plus rapide de l'histoire de la Serie A: 17 secondes à mettre à l'actif du Bosnien.Un départ cauchemardesque pour la Juve puisque Rugani, pas franchement rassurant derrière, offre auxun penalty, validé après vérification vidéo. Une offrande facilement transformée par Galabinov. Puis Paulo Dybala décide que ça commence à bien faire. Le numéro 10est d'abord à la conclusion d'un joli mouvement collectif initié par Higuain et relayé par Pjanic. Et plante ensuite un pénalty, après une main dans la surface de Lazovic. Ne restait plus à Juan Cuadrado qu'à finir le boulot. Bien servi par Mandzukic, le Colombien envoie une praline du gauche dans la lulu de Perin. Dybala s'offrira même une dernière sucrerie en fin de match. L'Argentin plante une frappe précise du gauche pour inscrire un triplé. Un samedi comme un autre pour Paulo en somme.Et une victoire dans la douleur pour la Vieille Dame, encore en rodage en ce début de saison. Logique.