La Juve se fait une grosse frayeur, Naples cale à Vérone

Surprise par l'ouverture précoce de Benevento, la Juve a longtemps canardé en vain le but des Stregoni, avant d'enfin ouvrir le score par Higuain, puis de l'emporter grâce à Cuadrado (1-2). Le Napoli, tenu en échec par le Chievo (0-0), voit, lui, son avance au classement fondre, tandis que la Roma a dominé avec la manière la Fiorentina (2-4).

Un joli chassé-croisé. Romains comme Florentins décident de rester fidèles à leurs réputations d'équipes romantiques et envoient d'emblée du jeu. Une aubaine pour Gerson Santos, qui marque sous premier but sous les couleurs de la Louve dès la cinquième minute de jeu, du gauche, après un bon service d'El Shaarawy. S'ils sont efficaces devant, lespioncent derrière et laissent ce petit malin de Jordan Veretout , esseulé dans la surface, égaliser. Pas de pot pour la Viola, Gerson a un bon paquet de surprises en réserve dans son sac à malices. Le Brésilien envoie une autre douceur du gauche, à l'entrée de la surface, dans un angle pourtant difficile. Pas grave, la Fiorentina se refait vite une santé grâce à Giovanni Simeone , qui claque une tête puissante suite à un coup franc des siens. Mais la Louve ne lâche pas sa proie et Kostas Manolas plante un but chanceux, en marquant sans trop le faire exprès après un corner de Kolarov. Cette fois-ci, la Roma ferme bien la boutique et Perotti n'a plus qu'à alourdir le score en fin de rencontre. Belle opération pour les poulains de Di Francesco, qui repartent de Florence avec une victoire de prestige en poche.Une folie pour commencer. Jusqu'ici incapable de gratter un seul point en Serie A cette saison, Benevento ouvre la marque: Ciciretti envoie un coup franc parfait dans les filets de Szczęsny et lesde la Vieille Dame tirent soudainement une tronche de zombie. La rencontre se mue alors en attaque-défense complétement dingue, où lesmitraillent sans s’arrêter le but de Brignoli (17 tirs en première période), le portier de Benevento , sans trouver la faille. Douglas Costa , particulièrement poissard, voit un de ses centres être dévié puis échouer sur le poteau, avant de catapulter une galette du gauche sur la barre. Maraboutée, la Juve, qui a célébré ses 120 ans cette semaine, ne baisse pas les bras. Et se relance grâce à Gonzalo Higuain, qui envoie une volée fouettée dans la lulu après une remise de la tête de Matuidi. Juan Cuadrado se dit alors que la fête peut enfin commencer: Alex Sandro envoie un centre sur la touffe de Jackson 5 du Colombien, qui double la mise de près. De quoi permettre aux Piémontais de l'emporter dans la douleur et de s'épargner une contreperformance qui aurait fait du bruit face au cancre de la Serie A.La coup de la panne en première période. Cadenassés par desrudement bien en place, les hommes de Sarri rament pour dérouler leur jeu. Et quand ils parviennent à ambiancer le match, lestombent sur un Stefano Sorrentino des grands jours, qui détourne notamment une douceur d'Insigne qui filait vers la lucarne. Malheureusement, le second acte sera à peu près identique au premier. Le Chievo serre les dents derrière et les, probablement lessivés par le choc de géants qu'ils ont du livrer face à Manchester City en C1 en milieu de semaine, manquent de gaz pour faire la différence. Gros coup d’arrêt pour la Napoli, qui peut désormais sentir le souffle de la Juve, désormais à un point au classement, lui chatouiller la nuque.