La Juve sans problème à Crotone

0

L'ouverture du score de Mandzukic en renard des surfaces #CrotoneJuve 0-1 pic.twitter.com/x1pNHHAGlG — Juventus FR (@Juve_France) 8 février 2017

Le but de Higuain sur une passe décisive de Rincon #CrotoneJuve 0-2 pic.twitter.com/JkEhEZ3DdR — Juventus FR (@Juve_France) 8 février 2017

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qu'on appelle prendre le large.Ce mercredi soir, la Juventus se déplaçait à Crotone pour le compte de la 23journée de Serie A. Une rencontre facile sur le papier, et pas loin de l'être aussi sur le terrain. Pourtant, Crotone fait le dos rond pendant plus d'une heure en parvenant à garder sa cage inviolée. Mais forcément, le quintuple champion d' Italie en titre finit par trouver la faille. Et ce grâce à un Mario Mandzukic toujours aussi efficace dans son rôle de renard des surfaces.Le plus dur est fait et les Bianconeri peuvent dérouler. Moins d'un quart d'heure plus tard, sur une superbe passe de Rincon Gonzalo Higuain crochète le gardien adverse avant de pousser le ballon dans le but vide.La Juventus compte désormais sept points d'avance sur la Roma, deuxième.