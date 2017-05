La Juve s'inquiète pour Khedira

0

La tuile. Sami Khedira pourrait louper toute la fin de saison. Le joueur allemand va manquer à coup sûr la finale de la Coppa Italia , mercredi prochain, comme l'a confirmé Massimiliano Allegri . Le milieu de terrain souffre des adducteurs et n'avait pu disputer que les dix dernières minutes de la demi-finale retour contre Monaco . Il sera absent lors de la finale de la Coppa et lors des deux prochaines journées de championnat. Il pourrait même manquer la finale de Ligue des Champions, le 3 juin prochain.» , a déclaré Allegri en conférence de presse. «» . Sami Khedira a été capital dans la grande saison des, disputant quarante-quatre rencontres pour cinq buts et quelques mandales.