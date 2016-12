La Juve s'impose sans forcer

Dans un match où elle s'est montrée plus rigoureuse que talentueuse, la Juventus Turin s'impose facilement contre une Atalanta Bergame trop faiblarde pour exister.

Juventus 3-1 Atalanta

42minute de la rencontre, l' Atalanta attaque, mal, mais attaque quand même. Freuler, puis Gómez tentent leur chance. Le ballon est contré par Mario Mandžukić qui sort undigne de Bruce Harper dans. L' Atalanta obtient alors son deuxième corner de la soirée. La Juve mène déjà 2-0 et, à l'image de son avant-centre croate, elle n'a pas brillé, mais a su être rigoureuse et appliquée. Un bon résumé de sa soirée. Après dix premières minutes où elle monte progressivement en régime, la Vieille Dame se procure une première occasion par Higuaín, lancé par Pjanić, mais Sportiello, le portier de Bergame, est vigilant. Quelques secondes plus tard, il l'est beaucoup moins sur une frappe du gauche enroulée d' Alex Sandro qui marque. Après son but, le Brésilien brandit un T-shirt en hommage aux victimes du crash qui a touché le club de Chapecoense, et lui ne prend pas de carton jaune, contrairement à d'autres ... Pas le temps de respirer pour les Bergamasques, après une perte de balle de Kessié, la Juve mène rondement un contre qui finit sur une frappe d'Higuaín déviée en corner par Caldara. Et sur ce coup de pied de coin parfaitement botté par Pjanić, Rugani s'élève au-dessus de la mêlée et plante le deuxième but des. Puis, jusqu'à la fin de la première période, on ne comprend pas bien le plan de jeu dequi commence une sorte d'hourra football, attaquant mal à huit et défendant mal à quatre. Elle se fait régulièrement contrer par la Vieille Dame, mais arrive à la pause sans concéder de but supplémentaire.En deuxième période, la situation se normalise, la Juve tente de contenir son adversaire, et Gasperini, ne voyant rien changer, se décide à insuffler un nouveau souffle à son équipe. Pešić et Grassi entrent sur le pré, mais le jeu des Bergamasques demeure tout aussi laborieux. Manque de vitesse, manque de folie, manque de talent. Tout simplement. La Vieille Dame, forte de son expérience, l'a bien compris et attend. À la 62, Marchisio allume une mèche, sa frappe est sortie par Sportiello. Sensation de déjà-vu : sur l'un des corners qui suit, la Juve va marquer par son meilleur joueur du soir, Super Mario Mandžukić. Le Croate, d'une belle tête décroisée, envoie le ballon mourir dans le petit filet des visiteurs. Dix minutes après son but, Mandžukić sort sous l'ovation du Juventus Stadium qui sait reconnaître ses ouvriers les plus appliqués. Jusqu'au coup de sifflet final, lescalment le jeu, et laissent le ballon à Bergame qui finit par en profiter. Sur le côté droit, D'Alessandro déborde et centre pour Freuler. Le Suisse devance Cuadrado et bat Buffon. Ce soir, la Juve avait un match à gagner, elle l'a fait, c'est tout ce que l'on retiendra.