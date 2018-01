La Juve s'impose petit bras à Cagliari et talonne le Napoli

29

Cagliari : Rafael - Romagna, Ceppitelli, Pisacane (Giannetti, 88e) - Faragò, Cigarini, Barella (Van der Wiel, 86e), Ionita (Sau, 69e), Padoin - Farías, Pavoletti. Entraîneur : Diego López.

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira (Mandžukić, 60e), Pjanić, Matuidi - Bernardeschi (Lichtsteiner, 79e), Higuaín, Dybala (Douglas Costa, 50e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Bernard'exquis.Ce soir, au stade Sant'Elia de Cagliari, le champion d'Italie en titre a suivi la cadence imposée par Naples en assurant le minimum grâce à un ancien de la. Servi aux petits oignons par l'entrant Douglas Costa en seconde période, Federico Bernardeschi, qui avait tapé le montant en première période (tout comme Diego Farías chez les locaux), n'a plus qu'à la pousser au fond pour offrir les trois points aux(73).La Roma tapée par l'Atalanta (1-2), l'Inter qui piétine face à la Lazio (0-0), c'est une très bonne opération que réalisent les hommes d'Allegri. Et le leader napolitain reste à une unité d'avance sur le trône duLe match n'a, en revanche, pas été souriant pour Paulo Dybala. Après avoir trouvé la barre sur coup franc dans le premier acte (9), laest sortie en larmes après un claquage sur une accélération en début de deuxième (49). Une sale blessure musculaire, alors qu'il enchaînait deux titularisations en Serie A pour la première fois depuis plus d'un mois. Mais l'Argentin peut se rassurer : son équipe ne refoulera pas le pré avant le 22 janvier, face au Genoa.C'était la soirée des bobos puisque, sonné par son propre portier, auteur d'une sortie hasardeuse sur coup de pied arrêté (56), Sami Khedira a, lui aussi, été contraint de céder sa place, et Giorgio Chiellini a terminé la partie avec un bandage sur le crâne après s'être ouvert l'arcade.Sinon, l'autre info de cette partie, c'est l'entrée de Gregory van der Wiel à la 86minute.